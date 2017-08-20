"Сочи" подписал контракт с Миромановым

"Сочи" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с защитником Даниилом Миромановым. Соглашение с 20-летним хоккеистом рассчитано на два года.

Мироманов проходил просмотр в клубе и провел с командой два предсезонных сбора. С 2013 года россиянин играл в Северной Америке, последним клубом был "Акади-Батерст Тайтан" из лиги QMJHL.

В 68 матчах он записал на свой счет 62 (22+40) очка, а также 4 (1+3) очка в 11 встречах плей-офф. В шести предсезонных матчах за "Сочи" Мироманов очков не набрал.