"Сочи" обыграл минское "Динамо" в овертайме

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Сочи" на своем льду в овертайме обыграл минское "Динамо" со счетом 2:1. Победную шайбу забросил защитник хозяев Юрий Александров.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" – "Динамо" (Минск) – 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: О`Делл – 4 (бол., Мамкин, Фантенберг), 14:55 – 1:0. Павлович – 3 (Стась), 39:41 – 1:1. Александров – 1 (Крикунов), 62:15 – 2:1.

Вратари: Барулин – Скривенс.

Штраф: 4 – 4.

Броски: 22 (7+6+5+4) – 17 (4+9+3+1).

Судьи: Балушка, Гебеи.

17 октября. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".