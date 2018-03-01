"Сочи" обыграл "Ладу" и в плей-офф сыграет с "Йокеритом"

В заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ "Сочи" на выезде переиграл "Ладу" со счетом 3:2. В составе "леопардов" отличились нападающие Эрик О`Делл, Егор Морозов и АртемТомилин.

У тольятинцев шайбы забросили форварды Кирилл Капустин и Шейн Харпер.

"Сочи" занял шестое место турнирной таблицы Западной конференции и в плей-офф сыграет с "Йокеритом" (3).

Кто выйдет в плей-офф КХЛ. Последний день "регулярки". Live! //

1/8 финала плей-офф КХЛ

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) - "Сочи" - 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Голы: Капустин - 13 (бол., Геноуэй), 2:02 - 1:0. Морозов - 2 (Точицкий), 2:33 - 1:1. О`Делл - 14 (Томилин, Барулин), 17:12 - 1:2. Харпер - 4 (Нестеров), 30:43 - 2:2. Томилин - 2 (Блум), 39:26 - 2:3.

Вратари: Лазушин (Красоткин, 20:00, 57:56) - Барулин.

Штраф: 6 - 20.Броски: 25 (9+7+9) - 33 (14+12+7).

Судьи: Ансонс, Кислов.

1 марта. Тольятти. ЛК "Лада Арена".

Турнирная таблица КХЛ