"Сочи" обыграл "Амур" и прервал серию поражений

Хоккейный клуб "Сочи" одержал гостевую победу по буллитам над хабаровским "Амуром" со счетом 3:2.

Счет в конце первого периода открыл форвард хозяев Данил Файзуллин. Он же на 50-й минуте встречи удвоил их преимущество. Впрочем, "Сочи" сумел отыграться за оставшееся время. Спустя 46 секунд после шайбы Файзуллина отставание южан сократил Юрий Александров. Он же, вместе с Робертом Росеном, который ассистировал ему в первой голевой атаке, помог Станиславу Бочарову сравнять счет. Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов удачливее оказались гости. Они набрали 35 очков в 34 играх и расположились на 6-м месте Западной конференции. "Амур" же остался на 12-й строчке Востока с 23-мя баллами в 32 встречах.

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"Амур" (Хабаровск) - "Сочи" - 2:3 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Файзуллин - 5 (Пьянов, Горшков), 16:19 - 1:0. Файзуллин - 6 (Пьянов), 49:14 - 2:0. Ю. Александров - 1 (Йокипакка, Росен), 50:00 - 2:1. Бочаров - 7 (Ю. Александров, Росен), 53:39 - 2:2.

Победный буллит: О`Делл.

Вратари: Мурыгин (Аликин, 65:00) - Шикин.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 32 (12+14+4+2) - 30 (9+9+10+2).

Судьи: Бондарь, Наумов.

29 ноября. Хабаровск. "Платинум-Арена".