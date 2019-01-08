СКА забросил "Автомобилисту" шесть безответных шайб

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях разгромил "Автомобилист" со счетом 6:0. Голы забили Сергей Плотников, Андрей Кузьменко, Никита Гусев, Наиль Якупов, Евгений Кетов, Артем Земченок.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Автомобилист" (Екатеринбург) - СКА (Санкт-Петербург) - 0:6 (0:2, 0:1, 0:3)
Голы: Плотников - 12 (Хафизуллин, В. Тихонов), 3:49 - 0:1. Кузьменко - 9 (Барабанов), 14:38 - 0:2. Гусев - 13 (Рундблад, В. Тихонов), 23:51 - 0:3. Якупов - 14 (Земченок, Гусев), 40:52 - 0:4. Кетов - 1 (Гавриков, Кузьменко), 41:39 - 0:5. Земченок - 2 (Якупов, Прохоркин), 50:20 - 0:6.
Вратари: Коварж (Макаров, 40:52) - Шестеркин.
Штраф: 4 - 8.
Броски: 23 (7+6+10) - 32 (14+7+11).
Судьи: Бирин, Раводин.
8 января. Екатеринбург. КРК "Уралец".
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