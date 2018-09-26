СКА установил рекорд КХЛ, не пропуская почти пять часов

СКА провел очередной сухой матч в регулярном чемпионате КХЛ, разгромив "Сибирь" – 5:0. Сухая серия армейцев в текущем чемпионате составляет уже 297 минут 34 секунды. В последний раз они пропускали 14 сентября в матче против "Спартака". С тех пор Магнус Хелльберг и Игорь Шестеркин сделали по два "сухаря", приблизив сухую серию команды к пяти часам. В истории КХЛ ни одна команда не выдавала подобной серии, в чемпионате России лучший результат выдала "Лада" в сезоне-2003/04. Ее голкипер Иржи Трвай не пропускал 305 минут 56 секунд. (Кирилл БУРДАКОВ)
Серия СКА без пропущенных голов
|
Дата
|
Вратарь
|
Матч
|
Гол соперника
|
Время
|
14.09.2018
|
Магнус ХЕЛЛЬБЕРГ
|
Спартак (д) – 2:1
|
Глеб ШАШКОВ
|
57.34
|
18.09.2018
|
Магнус ХЕЛЛЬБЕРГ
|
Северсталь (г) – 5:0
|
-
|
60.00
|
20.09.2018
|
Игорь ШЕСТЕРКИН
|
Динамо М (г) – 4:0
|
-
|
60.00
|
22.09.2018
|
Игорь ШЕСТЕРКИН
|
Локомотив (г) – 2:0
|
-
|
60.00
|
26.09.2018
|
Магнус ХЕЛЛЬБЕРГ
|
Сибирь (д) – 5:0
|
-
|
60.00