23:03 26 сентября | Хоккей — КХЛ

СКА установил рекорд КХЛ, не пропуская почти пять часов

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СКА провел очередной сухой матч в регулярном чемпионате КХЛ, разгромив "Сибирь"​ – 5:0. Сухая серия армейцев в текущем чемпионате составляет уже 297 минут 34 секунды. В последний раз они пропускали 14 сентября в матче против "Спартака". С тех пор Магнус Хелльберг и Игорь Шестеркин сделали по два "сухаря", приблизив сухую серию команды к пяти часам. В истории КХЛ ни одна команда не выдавала подобной серии, в чемпионате России лучший результат выдала "Лада" в сезоне-2003/04. Ее голкипер Иржи Трвай не пропускал 305 минут 56 секунд. (Кирилл БУРДАКОВ)

Серия СКА без пропущенных голов

Дата

Вратарь

Матч

Гол соперника

Время

14.09.2018

Магнус ХЕЛЛЬБЕРГ

Спартак (д) – 2:1

Глеб ШАШКОВ

57.34

18.09.2018

Магнус ХЕЛЛЬБЕРГ

Северсталь (г) – 5:0

-

60.00

20.09.2018

Игорь ШЕСТЕРКИН

Динамо М (г) – 4:0

-

60.00

22.09.2018

Игорь ШЕСТЕРКИН

Локомотив (г) – 2:0

-

60.00

26.09.2018

Магнус ХЕЛЛЬБЕРГ

Сибирь (д) – 5:0

-

60.00
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