СКА установил рекорд КХЛ, не пропуская почти пять часов

СКА провел очередной сухой матч в регулярном чемпионате КХЛ, разгромив "Сибирь"​ – 5:0. Сухая серия армейцев в текущем чемпионате составляет уже 297 минут 34 секунды. В последний раз они пропускали 14 сентября в матче против "Спартака". С тех пор Магнус Хелльберг и Игорь Шестеркин сделали по два "сухаря", приблизив сухую серию команды к пяти часам. В истории КХЛ ни одна команда не выдавала подобной серии, в чемпионате России лучший результат выдала "Лада" в сезоне-2003/04. Ее голкипер Иржи Трвай не пропускал 305 минут 56 секунд. (Кирилл БУРДАКОВ)

Серия СКА без пропущенных голов