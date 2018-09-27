СКА стал лидером рейтинга клубов по итогам сезона 2017/2018

Опубликован аналитический отчет о деятельности КХЛ по итогам сезона 2017/2018. СКА сохранил лидерство в рейтинге клубов, несмотря на потерю баллов из-за результатов плей-офф и снижения ТВ-индекса.

На втором месте - ЦСКА , который поднялся за счет улучшения спортивных результатов. Обладатель Кубка Гагарина в сезоне 2017/2018 "Ак Барс" остался на 5-ой позиции из-за относительно слабых результатов в двух прошлых сезонах и большой доли государственного финансирования.

"Амур" и "Спартак" прибавили 6 позиций, "Трактор" - 4 позиции, "Автомобилист" - 3. Подъем команд произошел за счет спортивных результатов и увеличения интереса телевещателей. Позиции рижского "Динамо" (минус 5 позиций) и "Адмирала" (минус 4 позиции) ухудшились: оба клуба расположились в нижней четверти турнирной таблицы по итогам регулярного чемпионата сезона и не получили баллов по итогам плей-офф.

Аудитория лиги и клубов в социальных сетях выросла на 17 процентов и превысила 2 миллиона человек (Facebook+Вконтакте) за счет активной работы с болельщиками.