СКА по буллитам уступил "Авангарду"

СКА проиграл "Авангарду" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:3 Б. Петербургский клуб прервал серию из семи побед подряд.
Победный буллит на счету нападающего Ильи Михеева.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) - "Авангард" (Омск) - 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Коскиранта - 1 (Кручинин, Плотников), 12:18 - 1:0. Тальбо - 3 (Деарне), 28:53 - 1:1. Якупов - 4 (Херсли, Гусев), 48:19 - 2:1. Семенов - 5 (Манукян, Пережогин), 53:05 - 2:2.
Победный буллит: Михеев.
Вратари: Хелльберг - Бобков.
Штраф: 2 - 4.
Броски: 40 (14+15+9+2) - 20 (5+8+5+2).
Судьи: Гашилов, Раводин.
28 сентября. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".