22:16 28 сентября | Хоккей — КХЛ

СКА по буллитам уступил "Авангарду"

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СКА проиграл "Авангарду" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:3 Б. Петербургский клуб прервал серию из семи побед подряд. 

Победный буллит на счету нападающего Ильи Михеева

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СКА (Санкт-Петербург) - "Авангард" (Омск) - 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Коскиранта - 1 (Кручинин, Плотников), 12:18 - 1:0. Тальбо - 3 (Деарне), 28:53 - 1:1. Якупов - 4 (Херсли, Гусев), 48:19 - 2:1. Семенов - 5 (Манукян, Пережогин), 53:05 - 2:2.

Победный буллит: Михеев.

Вратари: Хелльберг - Бобков.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 40 (14+15+9+2) - 20 (5+8+5+2).

Судьи: Гашилов, Раводин.

28 сентября. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".

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