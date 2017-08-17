СКА обыграл "Йокерит" в финале турнира имени Пучкова

СКА крупно обыграл "Йокерит" со счетом 5:1 в финале предсезонного турнира имени Николая Пучкова, который проходит в Санкт-Петербурге.

В составе победителей по шайбе забросили Александр Барабанов, Максим Чудинов, Антон Белов, Егор Яковлев и Максим Карпов. По две передачи отдали Сергей Калинин, Сергей Широков и Давид Рундблад. Единственную шайбу в составе финского клуба забросил Пекка Йормакка.

Турнир имени Пучкова

Финал

СКА (Санкт-Петербург) – "Йокерит" (Хельсинки) – 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Голы: Барабанов – 7 (Чудинов, Рундблад), 17:27 – 1:0. Чудинов – 2 (Гавриков, Широков), 26:58 – 2:0. Белов – 1 (Калинин, Гавриков), 31:19 – 3:0. Яковлев – 1 (Калинин, Плотников), 33:55 – 4:0. Карпов – 1 (Широков, Рундблад), 46:56 – 5:0. Йормакка – 1 (бол., Палола, Леписто), 50:13 – 5:1.

Вратари: Коскинен – Запольски.

Судьи: Кулев, Оскирко.

17 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.