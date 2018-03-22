"Сибирь" продлила контракт с Фастовским

"Сибирь" на официальном сайте сообщила о подписании нового контракта с генеральным менеджером клуба Кириллом Фастовским. Соглашение с фукционером подписал врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.
Предыдущий контракт Фастовского с "Сибирью" был расссчитан до 30 апреля. Срок нового договора - до 30 апреля 2020 года.
⚡️Кирилл Фастовский остается в ХК "Сибирь" еще на 2 года!– Hockey Club Sibir (@hcsibir) 22 марта 2018 г.
Сегодня в администрации Правительства Новосибирской области врио Губернатора, председатель попечительского совета ХК "Сибирь" Андрей Травников подписал новый контракт с генеральным менеджером Кириллом Фастовским 👏🔥 pic.twitter.com/K9sqbDKEy4
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butvladislav
Отличная новость!
15:19