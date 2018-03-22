15:16 | Хоккей — КХЛ

"Сибирь" продлила контракт с Фастовским

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"Сибирь" на официальном сайте сообщила о подписании нового контракта с генеральным менеджером клуба Кириллом Фастовским. Соглашение с фукционером подписал врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Предыдущий контракт Фастовского с "Сибирью" был расссчитан до 30 апреля. Срок нового договора - до 30 апреля 2020 года.

Дополнительная информация

https://hcsibir.ru/ru/news/4634

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butvladislav

Отличная новость!

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