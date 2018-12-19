Шумаков стал игроком "Авангарда"

Нападающий Сергей Шумаков перешел в "Авангард", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт рассчитан на три года. Ранее хоккеист выступал за ЦСКА.

В прошедшем сезоне 26-летний форвард провел 58 матчей за ЦСКА и набрал 44 (19+25) очка при показателе полезности "+32". В новой команде он будет выступать под 69-м номером.

⚡ Итак, мы рады официально объявить: Сергей Шумаков - в "Авангарде"! Контракт с нападающим заключен на три года. В нашей команде он будет выступать под 69 номером. pic.twitter.com/BbMr2RqhW1 – ХК Авангард (@hcavangardomsk) 19 декабря 2018 г.

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