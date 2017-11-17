Шамил Хуснутдинов: "Думаю, игроки КХЛ на Игры поедут"

Директор "Ак Барса" Шамил Хуснутдинов после заседания Правления Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выразил мнение, что перенос старта нового сезона на сентябрь пойдет на пользу. Также он рассчитывает, что игроки лиги смогут сыграть на Олимпийских играх-2018.

- Перенос старта сезона на сентябрь - хорошо для клубов, - заявил Хуснутдинов. - В августе все отдыхают и заканчиваются школьные каникулы, поэтому начинать в сентябре правильно, в том числе с точки зрения посещаемости.

- Планируется ли изменения в плане международных перерывов?

- Про сборную мы не говорили. Подход клубов - мы играем, чтобы у нас была сильная национальная команда. Все необходимые перерывы клубы воспринимают нормально и вполне спокойно.

- Что будут делать клубы, если лига не пустит игроков на Олимпиаду?

- Затрудняюсь сказать. Думаю, на Игры мы поедем. О запасном плане ничего не могу сказать, мы живем согласно графику, который есть. (Евгений БЕЛОУСОВ)