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18:46 | Хоккей — КХЛ

Шалунов, Шумаков и Ничушкин пропустят матч ЦСКА - "Динамо"


В составе ЦСКА произошли изменения на матч регулярного чемпионата КХЛ против московского "Динамо". Сразу восемь хоккеистов пропустят игру: нападающие Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Валерий Ничушкин, Грег Скотт, Джефф Плэтт и защитники Артем Блажиевский, Михаил Пашнин и Михаил Науменков.

Состав армейцев выглядит следующим образом:

Юханссон (Сорокин);

Киселевич – Робинсон, Бурдасов – Попов – Петров;

Пивцакин – Ожиганов, Телегин – Андронов – Жарков;

Нестеров – Марченко, Любимов – Григоренко – Капризов;

Сергеев, Кузьменко – Светлаков – Окулов.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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