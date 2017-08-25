Шалунов, Шумаков и Ничушкин пропустят матч ЦСКА - "Динамо"

В составе ЦСКА произошли изменения на матч регулярного чемпионата КХЛ против московского "Динамо". Сразу восемь хоккеистов пропустят игру: нападающие Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Валерий Ничушкин, Грег Скотт, Джефф Плэтт и защитники Артем Блажиевский, Михаил Пашнин и Михаил Науменков.
Состав армейцев выглядит следующим образом:
Юханссон (Сорокин);
Киселевич – Робинсон, Бурдасов – Попов – Петров;
Пивцакин – Ожиганов, Телегин – Андронов – Жарков;
Нестеров – Марченко, Любимов – Григоренко – Капризов;
Сергеев, Кузьменко – Светлаков – Окулов.
Состав ЦСКА на московское дерби!💪👊 pic.twitter.com/MAnFMLqsLA– ХК ЦСКА Москва (@hccska) 25 августа 2017 г.
- КХЛ
- ЦСКА (хоккей)
- Динамо Москва (хоккей)
- Джефф Плэтт
- Михаил Науменков
- Михаил Пашнин
- Валерий Ничушкин
- Грег Скотт
- Сергей Шумаков
- Максим Шалунов
- Артем Блажиевский
Материалы других СМИ