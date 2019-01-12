"Северсталь" присоединилась к AdelleChallenge

Пресс-служба "Северстали" опубликовала в официальном клубном твиттере видеоролик с призывов к певице Адель остаться на сцене.
Недавно известная певица Адель объявила о своем решении покинуть сцену. Пользователи Твиттера запустили для нее флеш-моб с призывом остаться. Суть флеш-моба заключается в том, что на видео, под музыку Адель, снимаются несколько одинаковых вещей, изображающих аудиторию. Пресс-служба "Северстали" рассадила на трибунах своей арены несколько десятков плюшевых талисманов команды.
Помимо "Северстали", в этом флеш-мобе также поучаствовали "Автомобилист" и организаторы Кубка Вызова МХЛ.
Наш #adelechallenge от Севы 😺😺😺😺😺😺😺😺😺😺#adelechallenge #haribochallenge #Adele pic.twitter.com/d0xbbegXhY– HC Severstal (@severstalclub) 12 января 2019 г.
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