"Северсталь" присоединилась к AdelleChallenge

Пресс-служба "Северстали" опубликовала в официальном клубном твиттере видеоролик с призывов к певице Адель остаться на сцене.

Недавно известная певица Адель объявила о своем решении покинуть сцену. Пользователи Твиттера запустили для нее флеш-моб с призывом остаться. Суть флеш-моба заключается в том, что на видео, под музыку Адель, снимаются несколько одинаковых вещей, изображающих аудиторию. Пресс-служба "Северстали" рассадила на трибунах своей арены несколько десятков плюшевых талисманов команды.

Помимо "Северстали", в этом флеш-мобе также поучаствовали "Автомобилист" и организаторы Кубка Вызова МХЛ.