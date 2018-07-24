19:21 | Хоккей — КХЛ

"Северсталь" представила новый дизайн логотипа. Фото


"Северсталь" представила редизайн альтернативного логотипа. Клуб опубликовал видео, в котором главный тренер Александр Гулявцев нарисовал логотип клуба - рысь на планшете. 

Наш талисман Рысь стал объемнее, обрел новые черты и полноценный характер, - сообщается в официальном Твиттере клуба. 


 

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