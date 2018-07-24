"Северсталь" представила новый дизайн логотипа. Фото

В руках Александра Гулявцева даже новая рысь оживает🎨

Представляем вам редизайн альтернативного логотипа хоккейного клуба "Северсталь". Наш талисман Рысь стал объемнее, обрел новые черты и полноценный характер! 💪💛🖤#хоккейважнее pic.twitter.com/888I0AWWdV