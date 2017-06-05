Сергей Зиновьев: "Кузня" обменяла Семенова в "Салават Юлаев" практически бесплатно"

Генеральный директор новокузнецкого "Металлурга" Сергей Зиновьев сообщил, что нападающий Кирилл Семенов в следующем сезоне будет выступать в составе "Салавата Юлаева". По его словам, данный переход состоялся по просьбе форварда, который хотел выступать в КХЛ.

Ранее сообщалось, что "Авангард" вступит в борьбу за хоккеиста. По словам президента омичей Владимира Шалаева, "Кузня" нарушила все корпоративные договоренности и решила поторговать игроком, права на которого принадлежат "ястребам". В минувшем сезоне нападающий, который является воспитанником "Авангарда", провел за "Металлург" 60 матчей и набрал 27 (13+14) очков.

- 4 июня состоялся очередной трансферный обмен со стороны новокузнецкого клуба. Мы обменяли нападающего Кирилла Семенова в "Салават Юлаев", - приводит пресс-служба "Кузни" слова Зиновьева. - Этим действием, этим решением мы ответили на подачу заявления Кириллом по поводу того, что хоккеист хочет играть в КХЛ. Этот трансфер готовился давно и был подписан 1 июня. Но мы оставляли за собой время вести переговоры с "Авангардом". Переговоры с Омском проходили долго и интенсивно, особенно интенсивно на протяжении последних 3 дней, но, к сожалению, они не привели к какому-то результату. Омская сторона постоянно откладывала момент перехода Кирилла Семенова. Пытались договориться до конца с "Авангардом", но разговор всегда откладывался, никакой конкретики со стороны Омска не было услышано. "Авангард" просто пытался затянуть переговоры и сорвать сроки регистрации перехода.

В своей деятельности мы руководствуемся регламентом и в данном случае сделка была совершена в полном соответствии с нормами регламента. Переход между клубами - "Металлургом" и "Салаватом Юлаевым", официально состоялся, и должен быть зарегистрирован лигой. 4 июня мы выставили в базу договор перехода, подписанный 1 июня. Поэтому права хоккеиста никоим образом не ущемлены, мы нашли Кириллу топ-клуб, в котором он может продолжить свою карьеру профессионального хоккеиста - здесь мы ничего не нарушили. Посмотрим, как пройдет арбитраж, и какое решение будет по итогу этого мероприятия.

Принятое решение 24 мая об исключении "Металлурга" из КХЛ негативно сказывается на селекционной деятельности клуба. Мы пытаемся всевозможными усилиями сохранить то перспективное поколение ребят, которое должно остаться, с которым будет связано будущее хоккейного клуба "Металлург".

У нас не было цели заработать на переходе Кирилла Семенова большие деньги, как писали в прессе, указывая даже сумму в 90 миллионов. Мы отдали этого игрока в "Салават Юлаев" практически за бесплатно, при этом достигнув договоренность о переходе в "Металлург" ряда игроков. Эта сделка произошла исходя из регламента КХЛ. Посмотрим, какие решения будут вынесены позже на арбитраже после разбирательств по заявлению Семенова и после заявлений президента "Авангарда" Владимира Шалаева.

"Кузня" обменяла Семенова в "Салават Юлаев"