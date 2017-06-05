"Кузня" обменяла Семенова в "Салават Юлаев"

Нападающий новокузнецкого "Металлурга" Кирилл Семенов перейдет в "Салават Юлаев", информирует пресс-служба "Кузни". Форвард обменян на нескольких игроков, имена которых не уточняются.

Ранее сообщалось, что "Авангард" вступит в борьбу за хоккеиста, который хочет выступать в КХЛ. По словам президента омичей Владимира Шалаева, "Кузня" нарушила все корпоративные договоренности и решила поторговать игроком, права на которого принадлежат "ястребам".

В минувшем сезоне нападающий, который является воспитанником "Авангарда", провел за "Металлург" 60 матчей и набрал 27 (13+14) очков.