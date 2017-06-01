"Авангард" решил судиться с "Кузней" из-за Семенова

Президент "Авангарда" Владимир Шалаев в эфире радио "Сибирь" сообщил, что клуб намерен вернуть своего воспитанника Кирилла Семенова, который в прошедшем сезоне выступал за новокузнецкий "Металлург". По его словам, за игрока придется бороться в суде.

– Я не буду скрывать, мы хотим вернуть нашего Семенова обратно, он центральный нападающий. Это наш воспитанник, мы видим его потенциал, – отметил Шалаев. – Вы знаете, Скабелка умеет работать с молодыми игроками. И я уверен, он его раскроет до достаточно высокого уровня.

Но "Кузня" впервые за многие годы нарушила все корпоративные договоренности и решила нашим игроком поторговать. Поэтому сегодня мы подали документы в арбитраж, будем судиться. Это наш игрок, он хочет играть в "Авангарде".

У нас есть документы от предыдущего руководства Новокузнецка том, что они нам его вернут. Пришел Зиновьев и решил: "Да ну, зачем же. Я его лучше продам". Так не поступают в корпорации. Не по-джентельменски. Более того, я считаю, что нарушается корпоративная этика.

А говорить о том, что это была скрытая аренда. Нет, ничего подобного. Аренда предусматривает арендную плату. Но нам никто арендной платы не платил, более того, мы его отдали туда бесплатно. И он два года помогал, наш игрок, и он прекрасно играл за Новокузнецк совершенно бесплатно для "Авангарда". Какая же это аренда?