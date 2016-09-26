23:04 26 сентября | ХОККЕЙ — КХЛ

Сергей Орешкин: "Динамо" устало от поражений, поэтому ребята вытащили из себя все"

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Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после победы над "Локомотивом" в овертайме (4:3) прокомментировал юбилейное 400-е очко, которое заработал Алексей Цветков, а также отметил, что его команда устала от поражений.

– Поздравляю болельщиков с победой, ребятам спасибо. Устали от поражений, поэтому все из себя вытащили.

– Сегодня произошло значимое событие в карьере Алексея Цветкова – 400-е очко. Поздравите его, и как можете прокомментировать это событие с позиции главного тренера?

– Алексей выиграл Кубки и доводил команду до конца. Сегодня он проявил свои лидерские качества и смог забросить победную шайбу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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