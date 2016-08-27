Сергей Андронов: "Буду стараться развить бомбардирский успех"

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов не стал обсуждать работу судей в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Салаватом Юлаевым" (3:1). Также он подчеркнул, что у армейцев нет сомнений в обоих своих голкиперах, передает из ЛДС ЦСКА корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– На ваш взгляд, гол "Салавата" в третьем периоде был правомерно отменен?

– Судьям виднее. Они же даже видео смотрели. Отменили – значит, не было. Не думаю, что видеогол-судья мог ошибиться.

– "Салават" особых проблем не доставил?

– Ну как – тяжелая игра была. В концовке они еще добавили. Так что нет – они очень прилично двигались, хорошо играли сегодня.

– Планируете ли развить бомбардирский успех?

– Я буду стараться.

– Разгром "Салавата" от СКА изучали?

– А смысл? Это их был матч. Мы разбирали свои ошибки. Нам важно, как мы действуем, а не как соперник.

– Ваш гол – это ошибка Сведберга или настолько классный был бросок?

– Не знаю, вам должно быть виднее.

– Создается впечатление, что ЦСКА гораздо увереннее играет с Сорокиным в воротах.

– Да нет. Витька здорово играет, и Илюха. Мы не разделяем их, кто лучше и кто хуже. Мы одна команда, один кулак. И готовы играть при любых условиях. Не могу сказать, что кто-то из них лучше: они оба здорово играют.

– То есть, если они в очередь будут играть, для вас это не создаст проблем?

– Нет. Мы как игроки доверяем им полностью. Мы за них боремся, они – за нас.