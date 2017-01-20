Самолет с игроками "Авангарда" приземлился в Ижевске вместо Уфы

Самолет с некоторыми игроками и тренерами "Авангарда", летевшими в Уфу на Матч звезд КХЛ, из-за плохой погоды совершил посадку в Ижевске. Среди тех, кто находился на борту авиалайнера, главный тренер команды Федор Канарейкин и защитник Евгений Медведев.

В Уфе плохая погода, поэтому самолёт с некоторыми игроками и тренерами сел в Ижевске. В их числе Фёдор Канарейкин и Евгений Медведев 🙁 – ХК Авангард (@hcavangardomsk) 20 января 2017 г.

"В Уфе плохая погода, поэтому самолет с некоторыми игроками и тренерами сел в Ижевске. В их числе Федор Канарейкин и Евгений Медведев", – говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице омского клуба в твиттере.

Матч звезд КХЛ пройдет в Уфе 22 января. Медведев будет капитаном команды дивизиона Чернышева, которую возглавит Канарейкин.