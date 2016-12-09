Роман Ротенберг: "СКА был вымотан после выездной серии, но в КХЛ все в равных условиях"

Вице-президент СКА Роман Ротенберг подчеркнул, что питерцы в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским "Динамо" были вымотанными после выездной серии, но все клубы лиги находятся в равных условиях, заявил агентству "Р-Спорт" Роман Ротенберг. СКА в четверг на своем льду в серии буллитов обыграл "Динамо" со счетом 2:1. Для армейцев это была первая домашняя игра после серии выездных встреч с финским Йокеритом" (3:2 Б), череповецкой "Северсталью" (4:3), китайским "Куньлунем" (5:3), хабаровским "Амуром" (2:1) и владивостокским "Адмиралом" (4:1).

– Тяжелая игра, на самом деле, – приводит "Р-Спорт" слова Ротенберга. – Получился очень сложный выезд, и было видно по игрокам, что они отдали на льду все. После поездки все ребята вымотанные. Но это хорошо, все находятся в одинаковых условиях, а такие ситуации учат вытаскивать из себя все резервы. И игроки вытащили, победив в сегодняшнем матче.