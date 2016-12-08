Роман Ротенберг: "Новую базу СКА планируем окупить за пять лет"

Вице-президент СКА Роман Ротенберг подчеркнул, что строительство новой базы питерского клуба планируется окупить в течение пяти лет. Ранее сообщалось, что армейцы переедут на новую базу до начала плей-офф КХЛ.

– Стоимость – коммерческая тайна, но окупить строительство планируем за пять лет за счет коммерческих объектов, – приводит ТАСС слова Ротенберга. – Все коммерческие составляющие будут открыты в апреле-мае. Там будут работать лучшие врачи, применяться лучшие технологии. Также планируем создать центры хоккейного развития, аналогичные тому, что есть в Канаде, Финляндии. Там будут, в частности, лучшие хоккейные тренажеры.