19:02 | ХОККЕЙ — КХЛ

Роман Ротенберг: "Новую базу СКА планируем окупить за пять лет"

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Вице-президент СКА Роман Ротенберг подчеркнул, что строительство новой базы питерского клуба планируется окупить в течение пяти лет. Ранее сообщалось, что армейцы переедут на новую базу до начала плей-офф КХЛ.

– Стоимость – коммерческая тайна, но окупить строительство планируем за пять лет за счет коммерческих объектов, – приводит ТАСС слова Ротенберга. – Все коммерческие составляющие будут открыты в апреле-мае. Там будут работать лучшие врачи, применяться лучшие технологии. Также планируем создать центры хоккейного развития, аналогичные тому, что есть в Канаде, Финляндии. Там будут, в частности, лучшие хоккейные тренажеры.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3854878

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