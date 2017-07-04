Роман Ротенберг: "ФХР готова к возможному локауту в НХЛ"

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что федерация готова к возможному локауту в НХЛ в случае, если игроки не договорятся с лигой о новом коллективном соглашении. Нынешнее коллективное соглашение, подписанное в январе 2013 года, заканчивается в 2023 году. Ранее профсоюз игроков отклонил предложение лиги продлить договор до 2025 года в обмен на участие хоккеистов на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

– Там сложная ситуация, большой очень эскроу. По факту, игроки в НХЛ получают на руки 40 процентов от суммы своего контракта после вычетов из-за налогов и эскроу, – цитирует ТАСС Ротенберга. – Понятно, что эскроу им возвращается, но это происходит каждый год в течение 5-10 лет. Со своей стороны мы готовы к любому повороту, в том числе и к тому, что игроки могут вернуться в Россию.

Эскроу – это фонд, контролирующий доходы игроков и рассчитанный на то, чтобы игроки получали не больше, чем их выделенный доход. Каждый игрок отчисляет из своей зарплаты по контракты в эскроу 16 процентов. Деньги возвращаются хоккеистам, если перечисления превысят эскроу.