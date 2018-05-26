Президент "Витязя": "Лишь единицы игроков КХЛ могут сравниться с Семиным по качеству игры"

Президент "Витязя" Михаил Головков в интервью "Известиям" рассказал, почему клуб решил подписать Александра Семина. Также он раскрыл некоторые детали контракта 34-летнего новичка.

– Почему вы решили подписать контракт с Александром Семиным? После ренессанса Максима Афиногенова вашему клубу понравилось возрождать карьеру звездных ветеранов?

– Мы вели переговоры с Александром еще до ухода Макса, когда не знали, уйдет Афиногенов или нет. Эти переходы никак не связаны. Что касается Саши Семина, то про уровень его мастерства даже говорить не стоит. Лишь единицы игроков КХЛ могут сравниться с ним по качеству игры. Когда шел чемпионат мира в Дании, многие сравнивали его с героями золотого мирового первенства в Квебеке. Да, прошло уже 10 лет, но вспоминая голы Саши на том турнире, многие говорили, что сейчас не так много сопоставимых ему мастеров. Да, он провел год вне КХЛ, многие о нем подзабыли. Но я уверен, что мастерство он не растерял и нам поможет.

– Сумма его контракта ниже, чем у Афиногенова?

– Я не буду называть цифры. Но контракты у них одного уровня.