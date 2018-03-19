Почему не засчитана шайба "Локомотива" в ворота СКА? Объясняет КХЛ

В начале третьего матча 1/4 финала Кубка Гагарина "Локомотив" - СКА (1-1) хозяева открыли счет после броска Якуба Накладала.

Но после продолжительного видеопросмотра арбитры не засчитали взятие ворот, поскольку во время атаки шайба покинула пределы ледовой площадки.

- На 8-й минуте третьего матча полуфинальной серии Западной конференции "Локомотив" - СКА после взятия ворот, произведенного хозяевами, главный судья инициировал консультацию на предмет: шайба за пределами площадки перед взятием ворот. После видеопросмотра определено: шайба покинула пределы площадки, следовательно, взятие ворот было отменено, - говорится в сообщении департамента судейства.

Разъяснение Департамента судейства по незасчитанной шайбе "Локомотива" в 3-м матче серии со СКА. #ЛОКСКА pic.twitter.com/vYHGU6M515 – КХЛ (@khl) 19 марта 2018 г.

Трансляция матча "Локомотив" - СКА