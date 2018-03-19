20:41 | Хоккей — КХЛ

Почему не засчитана шайба "Локомотива" в ворота СКА? Объясняет КХЛ

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В начале третьего матча 1/4 финала Кубка Гагарина "Локомотив" - СКА (1-1) хозяева открыли счет после броска Якуба Накладала.

Но после продолжительного видеопросмотра арбитры не засчитали взятие ворот, поскольку во время атаки шайба покинула пределы ледовой площадки.

- На 8-й минуте третьего матча полуфинальной серии Западной конференции "Локомотив" - СКА после взятия ворот, произведенного хозяевами, главный судья инициировал консультацию на предмет: шайба за пределами площадки перед взятием ворот. После видеопросмотра определено: шайба покинула пределы площадки, следовательно, взятие ворот было отменено, - говорится в сообщении департамента судейства.

Трансляция матча "Локомотив" - СКА

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

Владислав, она ударилась ДО красной линии. раньше там не было стекла, теперь сделано закругление с целью безопасности. т.е. это не часть игровой площадки, а надстройка для предотвращения травм. как сетка за воротами. или если от сетки шайба будет вываливаться в поле - тоже играть?))

22:03

Владислав

На повторе видно, что шайба попадает в стекло и возвращается в поле. Это считается, что шайба покинула пределы площадки?

21:02

shpakЪ

еще пересмотрите 2й матч, мож там где что вышло. Отмените 2 гола Локомотива. Устроили балет...

20:56

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