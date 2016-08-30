Петерис Скудра: "Торпедо" не хватило силенок в концовке"

Главный тренер нижегородского "Торпедо" Петерис Скудра после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Слована" (4:7) посетовал, что его подопечные допустили слишком много ошибок.

– С первого периода матч для нас получился тяжелым, хотя мы старались, – приводит официальный сайт "Торпедо" Слова Скудры. – Противник был быстрее нас сегодня. Во втором периоде неплохо сыграли в большинстве, но нас банально не хватило на третий период. Игровая дисциплина, потери, с которых мы начали третий период, пропустили глупый по хоккейным меркам гол. В конце у нас не хватило силенок добавить.