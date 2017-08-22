Павел Зубов: "Сегодня мы сделали первый шаг, но их впереди еще много – путь длинный"

Главный тренер "Сибири" Павел Зубов после победы над "Спартаком" в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:1) отметил, что пришлось бороться с волнением у игроков. Также он считает, что сегодняшний поединок лишь первый шаг на длинном пути.

– Соперник понравился – видно, что прививается спартаковский стиль, - цитирует пресс-служба московского клуба Зубова. - Беспокоило начало, то, как ребята войдут в игру – особенно молодые, которые не слишком много играли. Сегодня долго выбирал состав на матч. Тем, кто туда не попал, сказали, что все еще наиграются – все будут играть, говорю сразу. Первый период отработали хорошо. Самым главным в нем было сбить волнение хоккеистов, потому как не все играли в таких условиях, когда поют гимн России, а в его завершении весь стадион кричит "Славься, Сибирь". В обморок, слава богу, никто не упал, сознание не потеряли – все нормально, ушли в игру.

Второй период начали хорошо: забили два гола один за другим, но потом… Уже предложил генеральному менеджеру вызвать санэпидстанцию: в раздевалке с прошлого года сидит какая-то зараза: пропускаем шайбу, и команда прекращает играть. Поэтому пришлось быстро, не дожидаясь второго гола, взять тайм-аут и немного встряхнуть ребят, чтобы они поверили в себя. Это самое главное, когда команда молодая, когда идет ее становление: эту аритмию в коллективе надо успокаивать, надо, чтобы было все ровно. Спасибо ребятам, что дотерпели, спасибо огромное Саше Салаку.

Сегодня мы сделали первый шаг, но их впереди еще много – путь длинный, работы предстоит много. За полтора месяца, сами понимаете, сделать все так, чтобы отлетало от зубов, тяжело. Поэтому работаем дальше, работаем и терпим.