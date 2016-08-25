Павел Варфоломеев: "Кузня" демонстрирует активный хоккей, против нее тяжело играть"

Форвард "Югры" Павел Варфоломеев после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над новокузнецким "Металлургом" (7:1) подчеркнул, что команде удалось выполнить тренерскую установку. По словам нападающего, несмотря на крупный счет, "Кузня" демонстрировала хороший хоккей.

- Впечатления хорошие, - приводит пресс-служба "Кузни" слова Варфоломеева. - Каждый играл на команду. Бились с первой и до последней секунды, выполнив установку тренера. Необходимо так настраиваться на каждую встречу.

Действия "Металлурга"? Они играли хорошо, демонстрируя быстрый, активный хоккей. Против них было сложно играть. У них хорошая команда.