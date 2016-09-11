Павел Езовских: "После четвертого гола "Сибири" мы просто доигрывали матч"

Главный тренер "Югры" Павел Езовских после гостевого поражения от "Сибири" в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:7) подчеркнул, что при счете 1:4 команды просто доигрывали матч. "Югра" потерпела второе поражение кряду после трех побед подряд.

– Ушли из игры уже после четвертого гола, когда втроем пропустили, – приводит официальный сайт "Сибири" слова Езовских. – Можно было цепляться и играть, когда был счет 2:1, но там у защитника сломалась клюшка, а "Сибирь" быстро сориентировалась, выход два в один, пас на дальнюю... После реализованного пять на три соперника поймал кураж, сложно было уже что-то сделать, доигрывали матч.

– Не было ли мысли сделать обратную замену вратаря?

– Да, а что там туда-сюда дергать при счете 6:1, уже не было смысла.