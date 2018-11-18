Павел Дацюк: "Я стал капитаном клуба "Ротация"

Нападающий СКА Павел Дацюк прокомментировал перевод в третью тройку команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Металлурга" (2:1). Также он пояснил, что его отсутствие в предыдущих матчах связано с ротацией.

- Почему вышли в третьей тройке?

- Главное, чтоб пользу приносил, сегодня, конечно, не так много пользы принес.

- А почему пропустили предыдущие матчи?

- У нас же ротация, так что я попал в клуб "Ротация", стал капитаном "Ротации". Вот вернули. Теперь будем смотреть, что дальше будет.

- Вас это не напрягает?

- Честно, меня уже давно ничего не напрягает. Но, конечно, охота играть в хоккей и получать от этого удовольствие, а не бороться с мельницами. (Игорь Еронко)

"Что я, драться должен?" Дацюк - об отсутствии капитанской нашивки