Павел Буре: "Жаль, что не увидим такого мастера, как Зарипов, на льду"

Прославленный нападающий сборной России Павел Буре подчеркнул, что ему жаль, что мы не увидим нападающего "Ак Барса" Даниса Зарипова, который был пойман на применении допинга, на льду. Он также отметил, что 36-летний игрок внес вклад в российский хоккей на клубном уровне и в сборной.

Срок дисквалификации форварда – до 22 мая 2019 года. Напомним, что Зарипов в начале июля подписал двухлетний контракт с казанцами, ранее он выступал за магнитогорский "Металлург".

– Зарипов – заслуженный мастер, который долгое время был одним из лидеров нашего хоккея, – заявил Буре. – Внес вклад на клубном уровне и в сборной. Если это правда, очень жаль, что мы не увидим такого мастера на льду. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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