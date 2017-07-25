КХЛ подтвердила положительную допинг-пробу Зарипова

Пресс-служба КХЛ подтвердила, что допинг-проба нападающего "Ак Барса" Даниса Зарипова дала положительный результат. 36-летний игрок дисквалифицирован на два года.

Также положительные допинг-пробы обнаружены у защитника "Медвешчака" Дерека Смита и защитника "Адмирала" Андрея Конева.

"Допинг-контроль в чемпионате КХЛ сезона 2016/2017 проводился совместно с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) и ВАДА, с привлечением антидопингового подразделения конвента SportAccord – DFSU (Doping Free Sport Unit), нескольких международных агентств по сбору допинг-проб и антидопинговых лабораторий, аккредитованных ВАДА. В сезоне-2016/2017 КХЛ было взято 377 проб.

ИИХФ уведомило о трех положительных тестах лигу, соответствующие клубы и игроков, а именно:

1. Смит Дерек, "Медвешчак" (Загреб) – обнаружение в пробе препарата, относящегося к классу S6.а – Стимуляторы;

2. Конев Андрей, "Адмирал" (Владивосток) – обнаружение в пробе препарата, относящегося к классу S6.b – Стимуляторы;

3. Зарипов Данис, "Металлург" Мг (Магнитогорск) обнаружение в пробе препаратов, относящихся к классам S6.b – Стимуляторы и S5 – Диуретики и маскирующие агенты;

Дисциплинарный комитет ИИХФ рассмотрел дела С. Дерека, А. Конева, Д. Зарипова 21 июля 2017 года и после изучения всех материалов принял решение об отстранении от участия в соревнованиях Зарипова Д. до 22 мая 2019, Конева А. до 19 ноября 2017, Дерека С. до 2 сентября 2018.

КХЛ отстранила игроков от участия в чемпионате на сроки, установленные в решениях Дисциплинарного комитета ИИХФ.

Все действия, направленные на информирование клубов о препаратах, включенных в запрещенный список ВАДА, проводятся КХЛ на постоянной основе. В случае наличия вопросов у врачей клубов, они обращаются в Медицинское управление КХЛ. Лига продолжит планомерную работу, проводя допинг-тесты и информационное консультирование. Взаимодействие с ИИХФ по вопросам антидопингового обеспечения осуществляется в рабочем режиме", - говорится в заявлении КХЛ.