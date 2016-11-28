Осипов дисквалифицирован на один матч

СДК КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата КХЛ "Торпедо" – "Динамо" Мн (1:4), сообщает официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника "Торпедо" Максима Осипова наказание по Правилу 536 б (Нарушение правил с использованием колена) "Правил игры в хоккей сезона-2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.7. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Осипов пропустит гостевой матч с "Ак Барсом", который пройдет 29 ноября.