Ортио, Бодров, Дарзиньш и Весалайнен - лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте назвала имена лучших хоккеистов 13-й игровой недели, включая матчи с 10 по 12 декабря.

Лучшим вратарем признан Йони Ортио ("Витязь"), в трех матчах одержавший три победы (одну из них, в гостевом матче против минского "Динамо", – на ноль). "Сухарь" стал первым для финского вратаря в КХЛ. Ортио отразил 98,04% бросков (лучший показатель недели) при коэффициенте надежности 0,67 (второй результат). Продолжительность его безголевого отрезка составляет 117 минут 39 секунд.

Лучшим защитником признан Денис Бодров ("Автомобилист"), в трех матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 4 (1+3) очка. Гол защитника уральского клуба в поединке против "Амура" стал победным. Бодров не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+4).

Лучшим нападающим признан Лаурис Дарзиньш ("Динамо" Рига), в пяти матчах недели (в том числе трех гостевых набравший 7 (3+4) очков (лучший результат недели среди нападающих) при показателе полезности (+1). Дарзиньш набирал очки во всех проведенных матчах, в гостевом поединке против "Слована" отметившись дублем (один из голов стал победным), а также нанес 14 бросков по воротам.

Лучшим новичком признан нападающий Кристиан Весалайнен ("Йокерит"), в четырех матчах (в том числе трех гостевых) набравший 4 (2+2) очка. 19-летний форвард финского клуба отмечался результативными баллами во всех этих поединках, в среднем проводя на льду 16 минут 39 секунд.