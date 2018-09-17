Олег Знарок: "Минское "Динамо"? Пока ничего не могу сказать на этот счет"

Бывший тренер СКА и сборной России Олег Знарок не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что он может возглавить минское "Динамо".

- Пока ничего не могу сказать на этот счет, - цитирует тренера "Прессбол". Ранее пресс-служба минского "Динамо" сообщила, что информация о переговорах клуба с тренером не соответствует действительности.

Предыдущим клубом 55-летнего специалиста был СКА. Также он ранее тренировал сборную России, с которой выиграл золото Олимпиады-2018 и золото чемпионата мира-2014.