Нормундс Сейейс: "Рижскому "Динамо" не хватило желания победить"

Главный тренер рижского "Динамо" Нормундс Сейейс после поражения своей команды от "Автомобилиста" (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда сама поломала характер встречи, привезя два гола. Также специалист заявил, что в Латвии дефицит молодых талантливых игроков.

– Соперника – с заслуженной победой, – сказал Сейейс. – Половину игры неплохо провели. Потом привезли себе две шайбы и сломали игру. А подняться уже не смогли. Причем не хватило не мастерства, а желания. В последние 20 минут некоторые хоккеисты нашей команды меня неприятно удивили.

– По контуру состава на следующий сезон можете что-то сказать? "Динамо" всегда было самобытной командой, а сейчас...

– Даже в России, с ее размерами, не хватает молодых талантов. А в Латвии их вообще нет. Если молодые появляются, они сразу уезжают за океан. Вот, пятерочка у нас появилась. Правда, сегодня два гола привезли. Им не хватает опыта, зато желания, хоть отбавляй. (Алексей МАКСИМОВ)