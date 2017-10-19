Николай Тимашов о драке с Беком: "Была короткая стычка, я извинился перед канадцем"

Защитник "Автомобилиста" Николай Тимашов подчеркнул, что он извинился перед нападающим Тэйлором Беком. Отметим, что между хоккеистами на тренировке произошла стычка, после которой форвард попал в больницу с переломом орбитальной кости.

- У нас уже высказались и директор клуба, и главный тренер, так что мне добавить нечего, - сказал Тимашов.

- Версия тренера отличается от директорской. Драка была?

- Была стычка, она была короткой. И, к сожалению, завершилась именно так. Но все это остается внутри команды.

- Вы теперь с Тэйлором Беком враги?

- Ничего подобного. Я подошел к нему, извинился. Он меня понял. Надеюсь, что между нами ничего нет, а не тренировках бывает разное.

- Это первый подобный случай у вас в карьере?

- Да, конечно. (Алексей ШЕВЧЕНКО)