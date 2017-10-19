17:04 | Хоккей — КХЛ

Николай Тимашов о драке с Беком: "Была короткая стычка, я извинился перед канадцем"


Защитник "Автомобилиста" Николай Тимашов подчеркнул, что он извинился перед нападающим Тэйлором Беком. Отметим, что между хоккеистами на тренировке произошла стычка, после которой форвард попал в больницу с переломом орбитальной кости.

 
Николай ТИМАШОВ (слева) и Тайлор БЭК.Драка игроков "Автомобилиста". Что произошло?

- У нас уже высказались и директор клуба, и главный тренер, так что мне добавить нечего,  - сказал Тимашов.

- Версия тренера отличается от директорской. Драка была?

 - Была стычка, она была короткой. И, к сожалению, завершилась именно так. Но все это остается внутри команды.

- Вы теперь с Тэйлором Беком враги?

- Ничего подобного. Я подошел к нему, извинился. Он меня понял. Надеюсь, что между нами ничего нет, а не тренировках бывает разное.

- Это первый подобный случай у вас в карьере?

- Да, конечно. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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Материалы других СМИ
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