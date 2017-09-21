Николай Лемтюгов: "Судья не дал нам со СКА доиграть хороший матч"

Нападающий "Авангарда" Николай Лемтюгов после поражения от СКА (1:3) заявил, что на исход матчей регулярного чемпионата КХЛ не должны влиять какие-то факторы, кроме игроков. Форвард также посетовал, что не смог реализовать два момента в первом периоде.

– За счет чего СКА смог переломить игру?

– Не столько они переломили, сколько мы сбавили обороты, а они перестроились. Из-за этого мы отдали немного инициативу и это была ключевая ошибка.

– Заработали два глупых удаления…

– Кто сказал, что они глупые? Нельзя так расценивать. Перед этим было два момента, точно такие же – судья не свистнул. Здесь было видно, что человек подставляется. А мы своих в обиду не дадим. Но судья в нужный момент не дал доиграть хороший матч, ни им, ни нам.

– Можно ли сказать, что СКА в первом периоде играл вполоборота и не мог разогнаться?

– Это мы, наверное, хорошо играли, мы не давали им разогнаться. Хорошая команда, большие мастера, с которыми приятно и можно играть. Я не считаю, что они вышли вальяжно и хотели нас легко обыграть. Думаю, они тоже настраивались на игру и опасались нас. Нельзя говорить, что СКА вышли с развязанными коньками, а потом что-то пошло не так, нет. Мы хорошо играли 15 минут, а потом, наверное, почувствовали, что вот-вот можем – и не смогли. Завтра разберем игру, тренеры посмотрят, где мы ошибались.

– Можно сказать, что есть правила, а есть "дух игры"?

– Не провоцируйте меня. Я говорю, что такие игры не должны решать какие-то факторы, кроме игроков, что на площадке и на скамейке. Тем и хорош и ценен будет чемпионат, плей-офф и кубок.

– Но ведь старт игры получился хорошим, верно? За счет чего?

– Начали играть в тот хоккей, который просили от нас тренеры. С чем связан спад после – тренеры разберут и скажут, кто сыграл не так, как нужно было, где продавили нас. 15 минут были хороши, надо было забивать, у меня было два момента. Нельзя говорить, что мы хуже, а они в порядке. У нас хорошая, дружная команда, все находятся в боевом настроении, каждый мог решить исход встречи.

– Как оценишь свою игру после паузы?

– Два момента в начале матча у меня было, можно было повести за собой команду. Без голов пока, без пользы команде, но я не могу сказать, что это прямо давит, потому что работаем. Думаю, будет все нормально, придут голы, если мы будем правильно играть и выполнять задания, которые дает тренер. Мы должны играть не 15 минут любого периода, а весь матч. (Анна ЛЕВЧЕНКО)

Президент "Авангарда" поблагодарил судей за великолепную работу на матче со СКА