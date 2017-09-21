Президент "Авангарда" поблагодарил судей за великолепную работу на матче со СКА

Президент "Авангарда" Владимир Шалаев после поражения омичей от СКА (1:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ зашел в пресс-центр и обратился к журналистам перед пресс-конференцией. В этой встрече питерские армейцы установили рекорд лиги по победам на старте сезона.

- Спасибо судьям за великолепную работу, она была безупречна, - сказал Шалаев. - Именно судьи подарили сегодня омским болельщикам великолепный и прекрасный хоккей, за что их болельщики и отблагодарили. (Анна ЛЕВЧЕНКО)

Напомним, хозяева получили 33 минуты штрафа, в том чилсе защитник Александр Осипов был удален на "5+20". В "активе" гостей 4 минуты.

Чертова дюжина побед. Хоть кто-то сможет обыграть СКА?