Президент "Авангарда" поблагодарил судей за великолепную работу на матче со СКА

Президент "Авангарда" Владимир Шалаев после поражения омичей от СКА (1:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ зашел в пресс-центр и обратился к журналистам перед пресс-конференцией. В этой встрече питерские армейцы установили рекорд лиги по победам на старте сезона.
- Спасибо судьям за великолепную работу, она была безупречна, - сказал Шалаев. - Именно судьи подарили сегодня омским болельщикам великолепный и прекрасный хоккей, за что их болельщики и отблагодарили. (Анна ЛЕВЧЕНКО)
Напомним, хозяева получили 33 минуты штрафа, в том чилсе защитник Александр Осипов был удален на "5+20". В "активе" гостей 4 минуты.
Чертова дюжина побед. Хоть кто-то сможет обыграть СКА?
Владимир Шалаев заполнил паузу в ожидании пресс-конференции главных тренеров и поблагодарил судей за великолепную работу pic.twitter.com/jQrJIkLyje– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 21 сентября 2017 г.
Помощник Президента
Троллинг у людей старшего возраста смотрится дико.
19:49
Петербург
Атака в область головы - повторе четко видно. 5+20, какие могут быть вопросы к судьям?
19:24
Tribunal Z
Зачем президент клуба Авангард, публичное лицо так опускается чтобы с сарказмом юморить. Судьи великолепно отработали. Удалили и дали большой матч штраф по праву. Научатся может быть потом играть не грязно в Авангарде. Ну а то что есть такое правило как нарушение численного состава советую президенту клуба Авангард почитать и не будет потом так саркастически давать своё интервью
19:19
kaduly
Дисциплинку сначала наладь, правила для всех не надо нарушать.
19:15