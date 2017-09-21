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18:58 | Хоккей — КХЛ

Президент "Авангарда" поблагодарил судей за великолепную работу на матче со СКА

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Президент "Авангарда" Владимир Шалаев после поражения омичей от СКА (1:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ зашел в пресс-центр и обратился к журналистам перед пресс-конференцией. В этой встрече питерские армейцы установили рекорд лиги по победам на старте сезона.

- Спасибо судьям за великолепную работу, она была безупречна, - сказал Шалаев. - Именно судьи подарили сегодня омским болельщикам великолепный и прекрасный хоккей, за что их болельщики и отблагодарили. (Анна ЛЕВЧЕНКО)

Напомним, хозяева получили 33 минуты штрафа, в том чилсе защитник Александр Осипов был удален на "5+20". В "активе" гостей 4 минуты.

Чертова дюжина побед. Хоть кто-то сможет обыграть СКА?

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Помощник Президента

Троллинг у людей старшего возраста смотрится дико.

19:49

Петербург

Атака в область головы - повторе четко видно. 5+20, какие могут быть вопросы к судьям?

19:24

Tribunal Z

Зачем президент клуба Авангард, публичное лицо так опускается чтобы с сарказмом юморить. Судьи великолепно отработали. Удалили и дали большой матч штраф по праву. Научатся может быть потом играть не грязно в Авангарде. Ну а то что есть такое правило как нарушение численного состава советую президенту клуба Авангард почитать и не будет потом так саркастически давать своё интервью

19:19

kaduly

Дисциплинку сначала наладь, правила для всех не надо нарушать.

19:15