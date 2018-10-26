Нападающий "Слована" - о поражении 0:9 от ЦСКА: "Стыдно проигрывать с таким счетом"

Нападающий "Слована" Кайл Чипчура рассказал о разгромном поражении от ЦСКА со счетом 0:9.

- ЦСКА – хорошая команда, они быстро реализовали свои моменты, а мы оказались сразу же в яме, - приводит пресс-служба КХЛ слова Чипуриа. - У нас были моменты, но соперник показал, как их нужно реализовывать. Они показали, почему ЦСКА – одна из лучших команд в лиге. Против СКА нужно показать другую игру, хорошо, что есть такой шанс исправиться уже через два дня. Стыдно проигрывать с таким счетом, если мы ничего не поменяем, то со СКА будет очередная ужасная игра.