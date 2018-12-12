На матч СКА - ЦСКА продано 45 тысяч билетов, перед игрой пройдет концерт Лепса

На игре регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА, которая состоится 22 декабря на футбольном стадионе "Газпром Арена", ожидается аншлаг.

Как сообщили в пресс-службе СКА, на данный момент продано 45 тысяч билетов. Точное количество посадочных мест пока неизвестно, вместимость футбольной арены - 68 тысяч зрителей. Для хоккейных матчей на "Газпром Арене" создадут временные трибуны на 7-9 тысяч зрителей. Перед началом матча СКА - ЦСКА пройдет концерт Григория Лепса. (Игорь Новиков)

Все о КХЛ – здесь.