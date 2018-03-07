Мозякин забросил 500-ю шайбу в чемпионатах России

Форвард магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина против "Автомобилиста" забросил 500-ю шайбу за время выступлений в чемпионатах страны. Для 36-летнего нападающего эта шайба стала второй в этом розыгрыше плей-офф.

Отметим, что Мозякину принадлежат рекорды национального первенства по очкам (1068), шайбам (500) и результативным передачам (568).

Счет в серии между "Магниткой" и "Автомобилистом" после двух матчей ничейный - 1-1. В третьей встрече, которая проходит в Магнитогорске в эти минуты, после двух периодов команды также играют вничью (1:1).

Последующие игры серии состоятся 8, 10, 12 и 14 марта (начиная с пятого матча – если потребуется).