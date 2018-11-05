Миронов о дружбе с Седоковой: "Не понимаю, что делать! Это скандал или нет?"

Защитник "Динамо" Андрей Миронов прокомментировал информацию СМИ о его романе с бывшей солисткой группа "ВИАгра" Анной Седоковой.

– Это не совсем правда, что пишут, – сказал Миронов. – Мы познакомились, виделись. Но у нас нет никакого романа. Мне сегодня столько людей написали. Даже из "Колорадо" Никита Задоров написал. Мол, ты чего? А я так и не понял, откуда это в прессу просочилось. Позвонил Анне, а она говорит, что кто-то из знакомых проболтался.

– Она говорит, что вы ее жених. Только я этого не видел нигде.

– И про это спросил. Тоже ничего подобного не говорила. Странно все это. И что мне теперь делать? Это скандал или нет? (Алексей Шевченко)​

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