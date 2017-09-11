Минское "Динамо" одержало первую домашнюю победу в сезоне

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" одержало победу над "Трактором" - 3:0. Три (1+2) очка на счету новичка команды Джека Скилле.

Отметим, что минчане впервые в этом сезоне смогли одержать домашнюю победу. По итогам сегодняшей встречи, "зубры" покинули последнюю строчку западной конференции, опередив рижское "Динамо".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) - "Трактор" (Челябинск) - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Скилле - 1 (Хауден), 12:18 - 1:0. Лисовец - 1 (Скилле, Фонтэйн), 35:38 - 2:0. Хауден - 2 (Скилле), 44:08 - 3:0.

Вратари: Энрот - Францоуз.

Штраф: 37 - 6.

Броски: 37 (9+16+12) - 30 (8+10+12).

Судьи: Соин, Щенев.

11 сентября. Минск. Минск-Арена.