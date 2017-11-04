"Металлург" выиграл у "Автомобилиста" в первой игре после увольнения Воробьева

"Автомобилист" в овертайме проиграл "Металлургу" со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победную шайбу забросил Андрей Чибисов.

Отметим, что это первая игра магнитогорского клуба после увольнения главного тренера Ильи Воробьева. В этой встрече командой руководил Виктор Козлов.



КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Металлург" Мг (Магнитогорск) - 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Чесалин - 8 (Голышев), 8:32 - 1:0. Шенфельд - 1 (Эллисон), 21:40 - 1:1. Кокарев - 8 (бол., Коварж), 29:52 - 1:2. Торченюк - 3 (Михнов), 36:52 - 2:2. Чибисов - 2 (Эллисон), 62:32 - 2:3.

Вратари: Сохатский - Кошечкин.Штраф: 6 - 10.

Броски: 48 (16+19+10+3) - 27 (11+9+6+1).

Судьи: Беляев, Лаврентьев.

4 ноября. Екатеринбург. КРК "Уралец".