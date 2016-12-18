Майк Кинэн: "Привлечение исключительно российских тренеров - стратегия КХЛ"

Бывший главный тренер магнитогорского "Металлурга" Майк Кинэн подчеркнул, что хотел бы продолжить работу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Но, по словам специалиста, в лиге существует негласное правило по привлечению исключительно отечественных специалистов в российские клубы.

Напомним, Кинэн возглавил "Магнитку" в 2013 году. Под его руководством в сезоне-2013/14 команда выиграла Кубок Гагарина.

- Я бы хотел еще поработать тренером в КХЛ, но я не верю, что в лиге будут появляться иностранные специалисты, - приводит ТАСС слова Кинэна. - В лиге существует негласное правило, что российские клубы должны тренировать исключительно российские тренеры. Я не могу это как-то подтвердить, но подозреваю, что это действительно так.

Также, по словам Кинэна, овертаймы в формате "три на три" будут смотреться зрелищно и на больших площадках КХЛ.

- Переход на овертаймы в формате "три на три" - одно из самых значимых изменений в НХЛ за последние годы, - продолжил Кинэн. - Наблюдать такой хоккей интересно, этот формат дает возможность проявить себя ведущим игрокам и показать все их мастерство. Конечно, на больших площадках в КХЛ "три на три" будет смотреться иначе, но думаю, что не менее зрелищно.