Максим Талбот: "На один матч я выбрал бы Малкина, а не Кросби"

Нападающий "Локомотива" Максим Талбот в интервью "СЭ" отметил, что форварда "Питтсбурга" Евгений Малкин является лучшим хоккеистом лиги, если находится в своем лучшем состоянии. По его словам, россиянин может в одиночку выиграть отдельную игру. Игроки подружились во время выступления за "Пингвинз".

– Для Малкина плей-офф-2009 был по-настоящему выдающимся. И вы нередко играли с ним в одной тройке.

– Он практически в одиночку "Каролину" обыграл. Это была какая-то фантастика. Честно говоря, Малкин – лучший игрок, с которым я когда-либо играл. Если говорить о его лучшем состоянии. Если бы мне предложили выбрать одного игрока на один матч в его лучшем состоянии, я бы выбрал Малкина. Да, если бы вопрос стоял в том, вокруг кого строить команду, я бы выбрал Кросби. Но Малкин, если он в своей лучшей форме, его невозможно остановить.

– Почему же Малкин не играет так все время?

– Это очень сложно. Гораздо сложнее, чем может показаться. Да, он, возможно, не показывает своего лучшего хоккея, но он же в пятерке лучших бомбардиров НХЛ! Вы можете как угодно оценивать его игру, но он каждый год, если не мешают травмы, среди лучших из лучших в лиге. Он без вопросов входит в число самых-самых в мире. Но держать тот максимальный уровень, на котором он способен играть, а если он играет – у него практически нет конкурентов, невероятно тяжело.

– Вы же дружите, хорошо его знаете, нет ли в этом мотивационных причин? Он выиграл в НХЛ все, что можно, может, мотивации как раз и не хватает?

– Однозначно нет.

– Настрой?

– Тоже нет. Отыграть на одном уровне 82 матча просто невозможно. Ты, конечно, можешь попытаться, но у тебя вряд ли получится. И на тебя обязательно навалятся травмы, которые бывают у всех и не по разу, ты будешь уставать, с чем тоже непросто бороться. Мы же не роботы, хотя и стараемся стать таковыми, а он еще и каждый матч выходит на лед против лучших защитников НХЛ. Много факторов в том, чтобы быть настолько крутым, это само по себе крайне сложно. Но я не думаю, что вопрос в мотивации или настрое. Просто для того чтобы быть в пятерке лучших в Национальной хоккейной лиге, нужно быть предельно мотивированным. А он всегда там.

– Интересно, что из себя представляет Малкин в раздевалке.

– Мы отыграли пять лет вместе. Первые пару лет он был несколько застенчивым. Но изначально было понятно, что он хороший парень. С английским была беда, но тем не менее это не мешало ему доносить до нас свои мысли в своей забавной манере. Ему всегда была важна команда, он очень заботился о партнерах, пытался даже как-то заводить. Очень веселый. Мы, правда, давно не играем вместе – с 2011 года. И мне трудно говорить за него, я же не вижу его сейчас. Но я уверен, что он вряд ли сильно поменялся в том, что касается его отношения ко всему. Наверняка стал лучше. Ну, и английский подтянул. Поначалу это звучало смешно. (Игорь ЕРОНКО)