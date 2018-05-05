11:37 | Хоккей — КХЛ

Магнус Хелльберг: "Воспринимаю разговоры об интересе СКА как комплимент"


Голкипер сборной Швеции на чемпионате мира-2018 Магнус Хелльберг отметил, что ему приятны слухи о возможном переходе в СКА. Напомним, что в прошлом сезоне 27-летний хоккеист выступал за "Куньлунь" в КХЛ и одержал 18 побед в 51 встрече регулярного чемпионата.

- Слухи – это неотъемлемая часть хоккея, никогда не знаешь, что в итоге произойдет, но я сконцентрирован на "Куньлуне", с которым продлил контракт на следующий сезон, - цитирует "Р-Спорт" Хелльберга. - Так что сильно не думаю об этих разговорах про интерес СКА. Если честно, воспринимаю эти разговоры как комплимент. Очевидно, что СКА – один из лучших клубов Европы, где собраны большие мастера. Если такие слухи появляются… Мне лестно слышать это.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20180505/1136414085.html

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