"Магнитка" вырвала победу над СКА, Мозякин установил рекорд КХЛ

СКА уступил магнитогорскому "Металлургу" в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:5 Б). Петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, "Магнитка" идет на первой строчке "Востока".

В составе хозяев хет-трик оформил форвард Сергей Мозякин. Он установил новый рекорд чемпионатов России по очкам в регулярном сезоне. На счету форварда "Металлурга" на данный момент 84 (47+37) очка. Также гол на счету защитника Криса Ли. У петербургского клуба дубль оформил Евгений Дадонов, по шайбе забросили Павел Дацюк и Ярно Коскиранта.

В начале овертайма арбитры отменили гол Никиты Гусева из-за нарушения численного состава у СКА. В серии буллитов команды нанесли по семь бросков, победной оказалась попытка Даниса Зарипова.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) – СКА (Санкт-Петербург) – 5:4 Б (1:1, 0:2, 3:1, 0:0, 1:0)

Голы: Дацюк – 12 (Ковальчук, Белов), 19:26 – 0:1. Ли – 14 (Семин, Филиппи), 19:55 – 1:1. Дадонов – 29 (бол., Белов, Шипачев), 28:59 – 1:2. Дадонов – 30 (бол., Гусев), 29:26 – 1:3. Мозякин – 45 (Ли), 44:41 – 2:3. Коскиранта – 12 (мен.), 46:24 – 2:4. Мозякин – 46 (бол., Ли, Зарипов), 46:59 – 3:4. Мозякин – 47 (бол., Ли), 48:40 – 4:4.

Победный буллит: Зарипов.

Вратари: Кошечкин (Самсонов, 65:00) – Коскинен (Шестеркин, 65:00).

Штраф: 35 – 33.

Броски: 37 (15+6+13+3) – 48 (16+14+14+4).

Судьи: Белов, Сидоренко.