"Магнитка" вырвала победу над СКА, Мозякин установил рекорд КХЛ

СКА уступил магнитогорскому "Металлургу" в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:5 Б). Петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, "Магнитка" идет на первой строчке "Востока".
В составе хозяев хет-трик оформил форвард Сергей Мозякин. Он установил новый рекорд чемпионатов России по очкам в регулярном сезоне. На счету форварда "Металлурга" на данный момент 84 (47+37) очка. Также гол на счету защитника Криса Ли. У петербургского клуба дубль оформил Евгений Дадонов, по шайбе забросили Павел Дацюк и Ярно Коскиранта.
В начале овертайма арбитры отменили гол Никиты Гусева из-за нарушения численного состава у СКА. В серии буллитов команды нанесли по семь бросков, победной оказалась попытка Даниса Зарипова.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Металлург" (Магнитогорск) – СКА (Санкт-Петербург) – 5:4 Б (1:1, 0:2, 3:1, 0:0, 1:0)
Голы: Дацюк – 12 (Ковальчук, Белов), 19:26 – 0:1. Ли – 14 (Семин, Филиппи), 19:55 – 1:1. Дадонов – 29 (бол., Белов, Шипачев), 28:59 – 1:2. Дадонов – 30 (бол., Гусев), 29:26 – 1:3. Мозякин – 45 (Ли), 44:41 – 2:3. Коскиранта – 12 (мен.), 46:24 – 2:4. Мозякин – 46 (бол., Ли, Зарипов), 46:59 – 3:4. Мозякин – 47 (бол., Ли), 48:40 – 4:4.
Победный буллит: Зарипов.
Вратари: Кошечкин (Самсонов, 65:00) – Коскинен (Шестеркин, 65:00).
Штраф: 35 – 33.
Броски: 37 (15+6+13+3) – 48 (16+14+14+4).
Судьи: Белов, Сидоренко.
Sправедливый
... Остановите видео на оф. сайте на времени 0:04:13 и убедитесь. "Зона смены, которая происходит в 1,5 метрах от борта по всей длине скамейки игроков", подразумевает вообще то СВОЮ скамейку игроков, а не чужую. ))) А Гусев уже был ближе к чужой! Так нельзя, конечно...
20:44
Sправедливый
Магнитку с победой! Очень классная игра была! Гол в ОТ не засчитали абсолютно правильно! В то время когда защитник ещё не ушёл со льда, Гусев был уже за красной линией, а это значит что он уже находился вне зоны замены. Хотя сделали армейцы всё классно и красиво, просто Никита очень быстр, чуток поторопился... Правило 88. Смена игроков по ходу игры 1. Смены игроков могут проводиться в любое время на протяжении всей игры при условии, что смена происходит в 1,5 метрах (5′) от борта по всей длине скамейки игроков, а сам процесс смены никак не влияет на игру. 2. Если выходящий игрок покидает полутораметровую зону смены и участвует в игре до того, как хотя бы один конек уходящего игрока находится вне льда на скамейке игроков, то данная команда по- лучает штраф за нарушение численного состава.
20:37
Наш
Очень странный поступок арбитра в случае с отменой гола Гусева!
20:31
Весёлый©
Мозяка - ТОП!
20:30
serg99rus
судья майки перепутал
20:24
Злодей
с удалением Каблука и с не защитаным голом в ОТ не совсем понятно... По телеку было не очень ясно... все таки в Питере картинка и повторы в 10000000 раз лучше, со всех камер по сто раз... в остальном сочтёмся в финале ПО...
20:23
Андрей133
Шикарнейший матч. Лучшая серия буллитов в истории КХЛ. Репетиция финала КГ
20:04
serjio_1704
Шайбу Гусева надо было засчитывать! ММГ учиться играть 3*3
20:03
foreverCSKAforever
Я не знаю, как магнитогорские решалы это делают, отжимают голы у ски в овертайме. Но уважения они заслуживают однозначно.
20:03
pushgun
Отличный матч. Отличная комбинационная игра и великолепная серия штрафных бросков. Шайбу в ОТ нужно было засчитывать, или правило 3-х метров в ОТ не работает???
20:01
shpasic
как так? судья обознался что ли? почему не СКА вытянули?
19:58
740
судейка помог...
19:55
740
сулейка не засчитал гол в овертайме, вот и выпвали победку...
19:55